الحوثيون ينشرون اعترافات شبكة "الجواسيس"

صنعاء/سما/

نشرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) اعترافات من وصفتهم بـ"الجواسيس" الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجماعة أعلنت، الأحد، أنها ضبطت شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري، واتهمت أعضاءها بالقيام "بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".

وأضافت أن الشبكة "مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA".



في المقابل طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جماعة الحوثي بالإفراج عن 17 موظفا أمميا في اليمن، 13 منهم تم احتجازهم قبل أيام. ويعتقد أن عددا منهم جزء من "الشبكة التجسسية" التي تحدث عنها الحوثيون.

وعرضت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين ما قالت إنها اعترافات أعضاء "الشبكة التجسسية".

ويظهر من الاعترافات أن جميع المتهمين قد عملوا في السفارة الأمريكية في صنعاء، وأنهم عملوا مع منظمات أمريكية مثل "ي واس إيد" ومنظمات أممية.

عامر الأغبري

ووفق القناة الحوثية، فإن الأغبري عمل مع الأمريكيين في العام 1987م، من خلال العمل في مشروع تحسين البستنة التابع للوكالة الأمريكية، بعد ذلك جرى استقطابُه للعمل لصالح المخابرات الأمريكية من قِبل نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية.

وبحسب اعترافاته فإنه حصل على وظيفة أخصائي تسويق زراعي في السفارة الأمريكية في عام 2010، وعمل على استهداف التسويق الزراعي والإنتاج الزراعي، والترويج للمنتجات الأمريكية، وزود الأمريكيين بمعلومات عن توجّـهات الدولة في هذا المجال.

ومن ضمن "اعترافاته" أنه عمل لصالح الأمريكيين من خلال مشروع تحسين التعليم الأَسَاسي التابع للوكالة الأمريكية بين العامين 2004 و2007، وأشار إلى أنه "تمَّ استنساخُ كتب القراءة للصفوف الأولى من نموذج إسرائيلي تم تطبيقه في الأردن بتواطؤ من الكوادر التربوية المختصة في قطاع المناهج".

وضمن اعترافاته فإن الأغبري كلف في العام 1993 بزرع أجهزة تنصت في منزل حيدر العطاس، وأنه في نفس العام كلف كذلك من الوكالة الأمريكية بجمع معلومات عن الأسلحة في الشمال والجنوب في عدد من المعسكرات وفي قاعدة العند.

محمد الوزيزة

يتهم الحوثيون محمد الوزيزة بأنه من "أبرز الجواسيس" وأكثرهم ارتباطاً بالجانب الأمريكي، "وذلك حسب اعترافاته هو، واعترافات باقي أعضاء الخلية، الذين أكّـدوا أن الجاسوس الوزيزة كان أكثر المحببين والمقربين لدى السي آي أيه، والإف بي آي، ومن الخارجية الأمريكية بشكل عام"، بحسب قناة "المسيرة".



وبحسب ما قيل إنها اعترافاته قال: "كنت أعمل تحت إشراف واحد يُدعى (جرمي سمس)، وقد طلب مني مرافقة “حمدي القليصي” وهو أحد الموظفين المحليين في السفارة، والذهاب إلى المنطقة التي اختطف فيها القنصل السعوديّ، والحصول على أية معلومات أَو تفاصيل حول ما حدث".

ويشير الوزيزة إلى أنه عمل مع شركة "جي بي جي" ومع منظمة "رنين" التابعة للوكالة الأمريكية، وعمل في مشاريع تحت عنوان "السلام في اليمن"، والذي كان المانح الرئيسي فيه ما يعرف بـ"مكتب النزاعات والاستقرار" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

ولفت إلى أنه تلقى دورات في أمريكا والأردن في مجال أمن المعلومات.

وبحسب "اعترافات" أعضاء الخلية، فإن الوزيزة كان أكثر المقربين للأمريكيين.

وبحسب "اعترافات" الأغبري فإن الوزيزة من أقرب المقربين لــ"سي آي أيه، وإف بي آي"، وكان الوحيد الذي يسافر إلى أمريكا أكثر من خمس وست مرات، وهو الوحيد الذي كان له تصريحٌ للصعود إلى الدور الثالث في السفارة، وهو خاصُّ بموظفي الإف بي آي والسي آي أيه.

وبحسب عضو آخر فإن الوزيزة "كان من المحقّقين المدربين من الأمريكيين تدريباً عالياً جِـدًّا، وقد حضر عدة دورات في أمريكا والأردن، وكان يُعتمَدُ عليه اعتماداً كبيراً ومباشراً وكان يمارس دور الاستقطاب والتجنيد لصالح الأمريكيين من خلال عمله في معهد يالي وجهات أُخرى، وله علاقات أمنية مع مسؤولين يمنيين وأمريكيين".

عبد القادر السقاف

بحسب ما قيل إنها اعترافات عبد القادر السقاف، فإنه يعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية منذ 27 عاما.

وبحسب "اعترافات" أحد أعضاء الشبكة فإن السقاف من أهم الأشخاص الذين يعتمد عليهم الأمريكيون، وهو من أهم الشخصيات التي عملَتْ على استقطاب كبار الشخصيات السياسية في البلاد، وتجنيدهم للعمل مع الأمريكيين. كانت لديه مسؤولية هامة جِـدًّا في إدارة العلاقات الخَاصَّة بأهم أعضاء الأحزاب السياسية في البلاد، ابتداءً بحزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي، وحتى أحزاب أُخرى مثل حزب الناصري وحزب الأُمَّــة وغيرها من الأحزاب، مُشيراً إلى أن السقاف "استطاع أن يجمع هذه العلاقات، وأن تدار عبره، وهو مسؤول بالتركيز على وزارات محدّدة؛ للقيام باختراقها وتوفير مجندين لصالح الأمريكيين ومن ضمن هذه الوزارات، الخارجية".

جميل الفقيه

بحسب ما قيل إنها "اعترافاته" فقد قال: "تم تجنيدي للعمل لصالح المخابرات الأمريكية في العام 2009، من قبل الضابط براين مغراث، المسؤول في القسم الاقتصادي، وطبيعة العمل التي كُلِّفت بها هي جمع معلومات عن القطاع الاقتصادي بشكل عام".

وأقرَّ الفقيه أنه جمع معلومات عن البنك المركزي ونشاطه، والبنوك التجارية المختلفة، والبنوك الحكومية، ووزارة المالية والجمارك، والضرائب.

وأوضح أن المعلوماتِ التي جمعها عن البنك المركزي كانت حساسة وهامة، تتعلق بطبيعة عمل البنك المركزي ونشاطه، والاحتياط النقدي، لافتاً إلى أنه وبعد إغلاق السفارة الأمريكية، في العام 2015م، تم تكليفُه بجمع معلومات عن إيرادات حكومة صنعاء، والموازنة العامة للدولة، وكيفية إعدادها في وزارة المالية.

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سلطان الشرعبي

بحسب ما قيل إنها اعترافاته فقد كتب سلطان الشرعبي "تقارير وتحليلات سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية لتقديمها للضباط الأمريكيين، وقام بتدريب أربعة من عناصر CIA عبر الإنترنت على الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي يعمل عليها".

كما "قام برصد وتحليل وتقديم تقارير عن التطورات العسكرية الميدانية في اليمن وكذا رصد الفعاليات الجماهيرية والمناسبات الدينية ورفع تقارير عنها للمخابرات الأمريكية"، بحسب قناة "المسيرة".

ولفت إلى أنه عمل مع خمسة من الضباط الأمريكيين وهم ميليسا لان -أولجا رومانوفا –كارلتون -كرس كوفلرز – اليزابث الخضري.