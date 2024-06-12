صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 37 ألفا و202

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 37 ألفا و202 قتيلا، و84 ألفا و932 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و202 شهيدا، و84 ألفا و932 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".

وكشفت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى وجود عدد من "الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى عجز "طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم" بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.