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استشهاد عنصر من "حزب الله" متأثرا بجروحه في مواجهات مع الاحتلال

الأربعاء 12 يونيو 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد عنصر من "حزب الله" متأثرا بجروحه في مواجهات مع الاحتلال



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله"، الأربعاء، استشهاد أحد عناصره متأثرا بجروحه في مواجهات مع الاحتلال، ما رفع حصيلة شهداءه إلى 341 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب، في بيان، بهيج محمد حجازي، من بلدة حاريص في جنوبي لبنان، والذي استشهد متأثر بجراح أصيب بها".

وسبق وأن أعلن الحزب، الأربعاء، استشهاد أحد قيادييه وثلاثة من عناصره.

ونعى الحزب من أسماه "المجاهد القائد" طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والعنصر محمد حسين صبرا من بلدة حدّاثا (جنوب)".

وعبد الله قيادي بارز لا تقل أهميته على القيادي وسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث نشر الحرب صورة تجمعهما سويا بلباس عسكري.

كما نعى الحزب العنصرين حسين قاسم حميّد من مدينة بنت جبيل، وعلي سليم صوفان من بلدة جويّا.

وقال إن القيادي والعناصر الأربعة "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وبذلك، يرتفع عدد شهداء "حزب الله" إلى 341 منذ 8 أكتوبر. استنادا لبيانات الحزب.

وبعد استشهاد القيادي والعناصر الأخرى، شن "حزب الله" الأربعاء أكبر هجوم صاروخي على الكيان منذ أكتوبر، إذ رصد جيش الاحتلال إطلاق نحو 170 صاروخا من لبنان.

#حزب الله

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