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أستراليا تقرر تقديم 10 ملايين دولار مساعدات لغزة

الأربعاء 12 يونيو 2024 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تقرر تقديم 10 ملايين دولار مساعدات لغزة



سيدني/سما/

أعلنت أستراليا عزمها تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان وزيرة الشباب آن ألي في كلمة خلال مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي استضافه الأردن الثلاثاء، بحسب موقع "9News" الإخباري.

وأشارت الوزيرة الأسترالية أن المساعدات ستوجه إلى برنامج الأغذية العالمي من أجل توفير الغذاء للمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون خطر المجاعة.

وأكدت أن حجم المساعدات التي قدمتها أستراليا في الأشهر الـ8 الأخيرة وصلت إلى 72,5 مليون دولار، مشددة على ضرورة سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة، وتوزيعها في عموم المنطقة.

وأضافت: "على إسرائيل السماح بتدفق المساعدات كما أمرت محكمة العدل الدولية، فمعاناة المدنيين الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر".

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