  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ملياردير أسترالي يعرض خطة لإدخال 10 آلاف طن مساعدات يوميا إلى غزة

الأربعاء 12 يونيو 2024 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملياردير أسترالي يعرض خطة لإدخال 10 آلاف طن مساعدات يوميا إلى غزة



وكالات/سما/

قدم ملياردير أسترالي مقترحا لتصميم نظام "بوابات آمنة" على الحدود بين غزة وإسرائيل، يسمح بتسليم 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية يوميا إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وكشف رئيس مؤسسة "مينديرو" الخيرية، أندرو فورست، أنه ناقش الخطة مع إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين.

وتعهد أيضا بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال بناء مستودعات تخزين للسماح بمرور المزيد من المساعدات.

كما عرض الموقع الرسمي لرجل الأعمال، فيديو قال فيه إن "الخطة الأكثر طموحا تتمثل في بناء بوابات آمنة في 3 نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون 3 أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك".

وأوضحت شبكة CNN الأمريكية أن البوابات الآمنة "ستتم مراقبتها عن بعد في 3 نقاط لم يتم تحديدها بعد، على الحدود بين إسرائيل وغزة، وسيتم إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية، عند الوصول والمغادرة من القطاع".

ويسمح المقترح بفحص الشاحنات عبر النظام ثلاثي الأبعاد ثم توجيهها إلى مجمع آمن، وبمجرد وصولها إلى هناك يغادر السائق ويعود إلى إسرائيل، بينما يفتح باب آخر للمجمع من ناحية قطاع غزة ويدخل سائق آخر ليستكمل رحلتها إلى الجانب الفلسطيني.

ويتم فحص الشاحنات مجددا على الجانب الفلسطيني، قبل أن يتم فصل المقصورة لتفريغ المساعدات ثم إعادتها مجددا إلى إسرائيل، مع اتباع نفس الإجراءات التي تم اتخاذها عند الدخول.

الأكثر قراءة اليوم

تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية

الجهاد الإسلامي: نتنياهو حاول التواصل معنا بشكل منفصل..

حماس والجهاد الإسلامي: وفد مشترك سلّم ردنا بشأن مقترح "وقف إطلاق النار"

لماذا تجاهلت الصين طلب "إسرائيل" بخصوص "الأسيرة المزدوجة"؟

مسؤول إسرائيلي: استلمنا رد حركة حماس وهو رفض خطة بايدن

استشهاد 4 عناصر من حزب الله بينهم قيادي كبير.. وجيش الاحتلال يرفع جاهزيته لرد محتمل

عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا".. لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-12_14-24-36

بلينكن: حماس طلبت تعديلات على مقترح وقف إطلاق النار.. وهذا موقفنا

photo_2024-06-12_14-17-08

مسؤول في فيلق القدس: "حزب الله" يمتلك أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة

666995f54c59b7412213a604

مصادر لـCNN: بلينكن لم ينم الليل بانتظار رد "حماس"

الحرب على غزة تفاقم الأزمات النفسية في "إسرائيل".. اتّساع تعاطي المخدرات والكحول والأفلام الإباحية

القناة 12 العبرية: التزامٌ إسرائيليٌّ بإنهاء الحرب قبل إطلاق جميع الرهائن ودون القضاء على حماس كقوّةٍ حاكمةٍ بغزّة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية