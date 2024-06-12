مصادر لـCNN: بلينكن لم ينم الليل بانتظار رد "حماس"

واشنطن/سما/

قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ظل مستيقظا حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بالأردن لمراجعة رد حماس على أحدث اقتراح إسرائيلي تلقاه فريقه من رئيس المخابرات المصرية.

وأفاد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن وجود بلينكن في العاصمة الأردنية، عمان كان جزءا من رحلة متعددة الدول إلى الشرق الأوسط، وقد أرسل مسؤولين كبيرين من وزارة الخارجية ليلة الثلاثاء للقاء كامل وتلقي رد "حماس".

ووفقا للمسؤول، فإن المسؤولين الأمريكيين الذين التقيا رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة الأردنية، هما مساعدة الوزير باربرا ليف، والمستشار ديريك شوليه، وأنهما عادا لإطلاع بلينكن في فندقه، ولم يحدد أي محتوى لرد "حماس".

ويعد عباس كامل الوسيط المصري الرئيسي في الجهود المستمرة، لتأمين اتفاق بين "حماس" وإسرائيل، وكان في الأردن لحضور مؤتمر إنساني حول غزة بحضور بلينكن أيضا.

وغادر بلينكن الأردن اليوم الأربعاء، متوجها إلى قطر، حيث سيلتقي بالمسؤولين القطريين المشاركين في المفاوضات مع "حماس"، وسيعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره القطري.