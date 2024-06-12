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تحذيرات من توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل في غزة

الأربعاء 12 يونيو 2024 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل في غزة



القاهرة/سما/

حذرت المنظومة الطبية، اليوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة عن العمل، نتيجة عدم توفر الوقود، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرته على المعابر.

وأوضحت، أن ذلك سيُعرّض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات للتلف، لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية ضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأشارت إلى أن خدمات غسيل الكلى في محافظة غزة مهددة بالتوقف أيضا، نتيجة عدم توفر الوقود، إضافة إلى توقف سيارات الإسعاف المتبقية عن العمل.

وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 37164 شهيدا و84832 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023

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