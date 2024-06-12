حزب الله يهدد : فليجهز الاحتلال نفسه للبكاء والعويل

بيروت /سما/

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، ان شهادة أبو طالب هي شهادة مُحقّة، موضحًا أنّ "الاحتلال ما زال على حماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت".

واشار صفي الدين خلال تشييع القيادي في حزب الله طالب سامي عبدالله (أبو طالب) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية، أنّ "التجربة أثبتت أنه كلما استشهد منّا قائد ازدادت المقاومة قوّة وعزمًا في الميدان".

وذكر صفي الدين، أنّه "إذا كان الاحتلال يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".

ولفت إلى أنّه "إذا كانت رسالة الاحتلال من شهادة أبو طالب النيل من عزيمتنا في إسناد غزة، فإنّ جوابنا القطعي والحتمي بعد هذه الدماء الزاكية أننا سنزيد من عملياتنا شدّة وبأسا وكما ونوعا"، وقال: سيرى هذا الاحتلال من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان".