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بينهم 10 بغزة.. إصابة 29 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة

الأربعاء 12 يونيو 2024 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم 10 بغزة.. إصابة 29 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاوميها يدكون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.
وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 29 جنديا، بينهم 10 في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق المعطيات على موقع لجيش، اطلعت عليها الأناضول، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 3 آلاف و815 مقابل 3 آلاف و786 الثلاثاء.

ويعني هذا إصابة 29 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفيد المعطيات بأن 10 من هؤلاء الجنود أصيبوا في المعارك البرية التي بدأت بغزة في 27 أكتوبر الماضي.
فحسب المعطيات، ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا في هذه المعارك إلى ألف و927 مقارنة مع ألف و917 الثلاثاء.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مواقع إصابة بقية الجنود.
فيما بلغ عدد الجنود القتلى 650 منذ بداية الحرب، بينهم 298 بالمعارك البرية، وفق الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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