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الاحصاء الفلسطيني : تراجع حاد في رخص البناء

الأربعاء 12 يونيو 2024 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء الفلسطيني : تراجع حاد في رخص البناء



رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفاض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 20% مقارنة بالربع الرابع من العام 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال نفس الفترة، في حين شهدت الضفة الغربية تراجع بنسبة 20%، كما سجل عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفاضاً قدره 36% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023، حيث انخفضت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، وانخفضت بنسبة 45% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.

وأشار إلى عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 1,624 رخصة خلال الربع الاول من العام 2024، منها 900 رخصة أبنية جديدة.

ولفت "الإحصاء" إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 902 ألف متر مربع، منها 713 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و189 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,556 وحدة سكنيـة مساحاتها 612 ألف متر مربع، منها 2,719 وحدة سكنية جديدة مساحتها 473 ألف متر مربع، و837 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 139 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 14% خلال الربع الاول من العام 2024 مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، وبنسبة 29% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.

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