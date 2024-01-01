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طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة

الأربعاء 12 يونيو 2024 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو صافيا بوجه عام حاراً الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد يوم غد الخميس، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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