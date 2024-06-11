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أبو ردينة: "إسرائيل" دمرت 70 بالمئة من مباني غزة

الأربعاء 12 يونيو 2024 07:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: "إسرائيل" دمرت 70 بالمئة من مباني غزة



رام الله/سما/

أعلن متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر "70 بالمئة" من المباني والبنية التحتية في غزة ضمن حربه المستمرة على القطاع للشهر التاسع.

تصريح أبو ردينة أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الرئاسة بنواكشوط.

وقال أبو ردينة إنه سلم الرئيس الموريتاني رسالة من نظيره الفلسطيني محمود عباس يعبر فيها عن "تقديره وشكره لوقوف موريتانيا الدائم والثابت مع القضية الفلسطينية".

وأضاف أنه أطلع الغزواني على "الأوضاع الجارية في فلسطين وحرب الإبادة الظالمة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل الدائمة لتدمير القضية الفلسطينية".

وزاد بأن "إسرائيل دمرت 70 بالمئة من مباني غزة وبنيتها التحتية من مدارس ومستشفيات وتجمعات إنسانية".

أبو ردينة تابع أن "الفلسطينيين يواجهون حربا شعواء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في محاولة لإنهاء مشروعهم الوطني المقدس".

وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى "وقف هذا العدوان، وسرعة إدخال المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة"، المحاصر للعام الـ18 ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولفت إلى أن فلسطين وموريتانيا "لديهما رؤية واضحة نحو إقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصالح الأمة العربية".

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