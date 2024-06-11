8 شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمناطق في رفح والشجاعية

غزة/سما/

استشهد طفل وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمال مدينة رفح.

كما استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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