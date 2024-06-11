هكذا رد بايدن على محتج قاطعه بسبب موقفه من العدوان على غزة (شاهد)

واشنطن/سما/

قاطع مناصر لفلسطين كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر في واشنطن؛ بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وحضر بايدن للمشاركة في مؤتمر “جامعة غون سينس” السنوي حول منع العنف المسلح، عندما قاطعه أحد الحاضرين قائلا: "أنت شريك في جريمة الإبادة الجماعية في غزة".



ولدقائق توقف بايدن عن الحديث، ثم حاول تهدئة الحاضرين في القاعة، قائلا: "لقد قتل أطفال أبرياء، ولديه حق في قول ذلك".







وبعد أن أخرج عناصر الأمن المحتج من القاعة، ردد أنصار بايدن شعارات مؤيدة له في الانتخابات المقبلة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمواقف متشابهة بسبب موقفه من الحرب على غزة.



وفي آذار/ مارس قاطع ناشط مناصر لفلسطين الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، متهما إياه بدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.