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"حزب الله" ينعى 4 مقاتلين في صفوفه بينهم قائد "ارتقوا على طريق القدس" (صور)

الأربعاء 12 يونيو 2024 03:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينعى 4 مقاتلين في صفوفه بينهم قائد "ارتقوا على طريق القدس" (صور)



بيروت/سما/

نعى "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأربعاء، 4 مقاتلين في صفوفه، بينهم قائد، عقب غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني.

وقال "حزب الله" في بيانات النعي: 

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، مواليد عام 1969، من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين صبرا "باقر"، مواليد عام 1973، من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي سليم صوفان "كميل"، مواليد عام 1971، من بلدة جويّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد حميّد "ساجد" مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، منزلا مأهولا في بلدة جويّا بقضاء صور في عمق جنوب لبنان بثلاثة صواريخ.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية وقوع عدد من الضحايا جراء هذه الغارات، بينها "القيادي" طالب سامي عبد الله.

كما كان قد أعلن "حزب الله" في ذات اليوم، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد "إسرائيل"، تخللها إطلاق عشرات الصواريخ والتصدي لطائرة حربية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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