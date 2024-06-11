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"المقاومة الإسلامية في العراق": قصفنا هدفا حيويا في إيلات المحتلة بالطيران المسير

الأربعاء 12 يونيو 2024 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق": قصفنا هدفا حيويا في إيلات المحتلة بالطيران المسير



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء، استهدافها "هدفا حيويا" في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

وقالت في بيان على قناتها في "تيلغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 6 / 2024، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ويعلن الفصيل العراقي ذاته وبشكل متكرر، استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة، ويوم أمس الثلاثاء، أعلن أيضا استهداف المدينة ذاتها بالطيران المسير.

وقبل أيام أعلنت "المقاومة العراقية" استهدافها ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.

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