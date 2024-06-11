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تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية

الأربعاء 12 يونيو 2024 03:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

سرب نشطاء إسرائيليون مجموعة من الصور الفاضحة قيل إنها تعود لوزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة الإسرائيلية ماي غولان التي سبق وأن قالت إنها "فخورة بتدمير قطاع غزة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية صور فضيحة جنسية  قالوا أنها صور لـ ماي غولان وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة الإسرائيلية.

وأفاد متداولو الصورة أن ضابطا في الشاباك قام بتسريب صور غير اخلاقية للوزيرة ماي غولان وعضو حزب الليكود تالي جوتليف.


ماي غولان هي سياسية وناشطة اجتماعية إسرائيلية، ولدت في 3 مايو 1986 في تل أبيب وتبلغ من العمر 38 عاما، وهي ابنة أم يهودية أرثوذكسية عازبة، نشأت بالقرب من محطة الحافلات المركزية القديمة في جنوب تل أبيب.

لا تزال تعيش اليوم في جنوب تل أبيب مع والدتها، سابقا كانت تسكن في شارع جبل صهيون واليوم في كفار شاليم . وتم تعيين ماي غولان قنصلا عاما في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
شددت وزيرة النهوض بشؤون المرأة في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماي غولان، على أنها لا تهتم بغزة، وذلك في ظل المجازر المروعة والدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقالت غولان في مقابلة تلفزيونية: «لا أهتم بغزة يمكنهم الذهاب والسباحة في البحر (أهالي القطاع)، كل ما أهتم به هو أن أرى جثث الإرهابيين حول غزة».

وأضافت: «كل ما أهتم به هو جنودنا الذين يخاطرون بحياتهم».

يشار إلى أن غولان عضو في الكنيست عن حزب «الليكود»، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في الحكومة الإسرائيلية، كما أنها تعرف بعنصريتها على خلفية تصريحات مسيئة بحق المستوطنين الملوني البشرة.

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