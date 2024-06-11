بوغدانوف: "حماس" مستعدة للإفراج عن المحتجزتين الروسيتين المتبقيتين

موسكو/سما/

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن حركة "حماس" وعدت بالإفراج عن الرهينتين المحتجزتين المحتجزتين لديها، إلا أنها أكدت أن تنفيذ ذلك يتطلب وقفا لإطلاق النار في غزة.

وقال بوغدانوف اليوم الثلاثاء: "الرهينتان (المتبقيتان) هما من المواطنين الروس..لقد أثرنا دائما هذه القضية بنشاط كبير مع أعضاء حماس حتى يطلقوا سراح المواطنين الروس من خارج الصفقة، وقد وعدونا بذلك دائما، وأكدوا استعدادهم للقيام بذلك، لكن هذا يتطلب وقفا فعليا ملموساً لإطلاق النار حتى تتمكن حماس من تسليمهم إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأوضح أنه تحدث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مزروق، وناقشا قضية الرهائن.

وأضاف بوغدانوف أن هناك حاجة إلى "تهدئة على الأقل"، وفي هذه الحالة تأمل موسكو في إطلاق سراح الروس.