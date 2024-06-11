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مسؤول إسرائيلي: استلمنا رد حركة حماس وهو رفض خطة بايدن

الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: استلمنا رد حركة حماس وهو رفض خطة بايدن



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، أن تل أبيب تلقت رد حركة حماس من الوسطاء.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن رد حركة حماس يرفض الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن

 وادعى المسؤول الإسرائيلي، أن حماس غيرت كل العناصر الأساسية في الاقتراح، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن تحدث عن أخذ الاقتراح كما هو والتوقيع عليه وتنفيذه".

 ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية  لم تسمها، أن "حماس غيرت الاقتراح برمته.. المعنى واضح: الرفض" .

من جهته أكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".

وأضاف أن من المفيد تلقي رد من حماس، مشيرا إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت حركتا حماس والجهاد تسليم الوسطاء المصريين والقطريين ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للحركتين، إن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام".

وأضاف البيان: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

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