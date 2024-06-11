الجهاد الإسلامي: نتنياهو حاول التواصل معنا بشكل منفصل..

غزة/سما/

كشف قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، أن رئيس وزراء وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو حاول التواصل مع حركته بشكل منفصل.

وقال القيادي بالجهاد الإسلامي، رسمي أبو عيسي في تصريحات صحفية: " نتنياهو حاول التواصل مع الجهاد الإسلامي بشكل منفصل، لكننا رفضنا طلبه.

وأكد القيادي بالجهاد أن فصائل المقاومة تصر على وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا مشتركًا من الحركتين سلّم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للأخوة المصريين.

وأكدت الحركتان في تصريحٍ صحفي مشترك، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.

وأشارتا إلى أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم ١١ يونيو الجارى ، رداً من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



وأكد الجانبان في بيان مشترك، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.