  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: الاحتلال يفرج عن 50 معتقلًا من قطاع غزة

الثلاثاء 11 يونيو 2024 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الاحتلال يفرج عن 50 معتقلًا من قطاع غزة



غزة/سما/

أفرج جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن 50 أسيرًا من قطاع غزّة عبر حاجز غرب بيت لاهيا "زيكيم". 

وقالت مصادر محلية إن الأسرى المفرج عنهم نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع  غزة فور وصولهم لتلقي العلاج.

وذكرت أن الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب الشديد خلال في سجون الاحتلال، وأكد أحدهم ارتقاء عدد من أسرى  غزة داخل سجون الاحتلال بسبب الضرب المبرح والتعذيب.

وأمضى معظم المعتقلين ما بين شهرين إلى ثلاثة اشهر داخل سجون الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسة الاف مواطن من قطاع غزة منذ بداية الحرب تبقى منهم نحو ثلاثة الاف.

 

     

الأكثر قراءة اليوم

بيان عاجل لحركة حماس بشأن قرار مجلس الأمن يبشر بتطور كبير

استطلاعات: غالبية إسرائيلية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وغانتس يتراجع

سموتريتش يدعو لسحل جثث الشهداء في الشوارع

4 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال قرب كفر نعمة غرب رام الله

شهداء معظمهم أطفال في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

الكنيست يصادق على استمرار تشريع تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد

عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا".. لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

كاتبة إسرائيلية: تحولنا إلى "دولة فاشية" وجماهيرنا تصدق "حماس" أكثر من إعلامنا

photo_2024-06-11_18-18-55

لماذا تجاهلت الصين طلب "إسرائيل" بخصوص "الأسيرة المزدوجة"؟

photo_2024-06-11_17-27-11

شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

ه-1718007603

هل ستجبر استقالة غانتس وآيزنكوت بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار؟

عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا".. لهذا السبب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية