شاهد: الاحتلال يفرج عن 50 معتقلًا من قطاع غزة

غزة/سما/

أفرج جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن 50 أسيرًا من قطاع غزّة عبر حاجز غرب بيت لاهيا "زيكيم".

وقالت مصادر محلية إن الأسرى المفرج عنهم نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة فور وصولهم لتلقي العلاج.

وذكرت أن الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب الشديد خلال في سجون الاحتلال، وأكد أحدهم ارتقاء عدد من أسرى غزة داخل سجون الاحتلال بسبب الضرب المبرح والتعذيب.

وأمضى معظم المعتقلين ما بين شهرين إلى ثلاثة اشهر داخل سجون الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسة الاف مواطن من قطاع غزة منذ بداية الحرب تبقى منهم نحو ثلاثة الاف.