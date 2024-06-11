سلوفينيا تعلن عن مساعدات لفلسطين بقيمة 2.5 مليون يورو

عمان/سما/

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الثلاثاء، عن تقديم بلاده مساعدات لفلسطين بقيمة 2.5 مليون يورو.

جاء ذلك على هامش مشاركة غولوب في أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي ينظمه الأردن ومصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وقال غولوب إن بلاده ستقدم مساعدات لفلسطين عبر برامج مختلفة للأمم المتحدة بقيمة 2.5 مليون يورو (2.68 مليون دولار).

وأوضح أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، بشأن وقف إطلاق النار في غزة "منح أملا في تحقيق حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل وفلسطين".

ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت وسط تجاوب أولي من حماس وعدم تعليق إسرائيلي مباشر.

وسبق أن أعلنت حكومة سلوفينيا اعترافها بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، في 30 مايو/ أيار الماضي.

وعلى هامش المؤتمر، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع غولوب، الثلاثاء، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وعبر الرئيس الفلسطيني عن شكره "مواقف سلوفينيا الشجاعة والمبدئية في الاعتراف بدولة فلسطين".

ويشارك في مؤتمر البحر الميت رؤساء دول وحكومات ومنظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".