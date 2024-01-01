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شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

الثلاثاء 11 يونيو 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين



جنين/سما/
 استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،  مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، ومحاصرتها منزلا قبل أن تقصفه بقذائف "إنيرجا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا لعائلة عابد، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها شابان برصاص الاحتلال.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شهيدا، وتعاملت مع إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر" وصول شهيد وإصابة إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت المنزل الذي حاصرته بقذيفتي "إنيرجا"، وطالبت عبر مكبرات الصوت شابا بتسليم نفسه، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.

        
 
 
 
 

 

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