  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة

الثلاثاء 11 يونيو 2024 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين جراء الاستهداف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع للشهر التاسع على التوالي.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن حصيلة الشهداء الصحفيين نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة ارتفعت إلى 150 شهيدا، عقب استشهاد 3 صحفيين باستهدافات جديدة.

وذكر أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 150 منذ "بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء: عبد الله الجمل، وأحلام عزات العجلة، ودينا عبد الله البطنيجي".

وحذر المكتب الإعلامي مرارا، من أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين، لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها بغزة.

وتظهر إحصاءات لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 37 ألف شهيد وما يزيد على الـ84 ألف مصاب، إلى جانب 10 آلاف مفقود في ظل الدمار الهائل ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 ألفا و124، والإصابات إلى 84 ألفا و712، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على عدة مناطق في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، تزامنا مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في مدينة رفح جنوب القطاع، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شلدان فوق رؤوس ساكنيه في حي الصبرة وسط غزة، إضافة إلى قصف منزل آخر يعود لعائلة عاشور بحي الدرج بمدينة غزة، وأدى القصفان إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 شهداء.

الأكثر قراءة اليوم

بيان عاجل لحركة حماس بشأن قرار مجلس الأمن يبشر بتطور كبير

استطلاعات: غالبية إسرائيلية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وغانتس يتراجع

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد أمام مكتب غانتس

حماس تتحدث عن "عقبة" بلينكن أثناء زيارته للمنطقة

سموتريتش يدعو لسحل جثث الشهداء في الشوارع

4 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال قرب كفر نعمة غرب رام الله

شهداء معظمهم أطفال في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ه-1718007603

هل ستجبر استقالة غانتس وآيزنكوت بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار؟

عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا".. لهذا السبب

1-1667043

بلينكن: نتنياهو أكد التزامه بمقترح وقف إطلاق النار في غزة

thumbs_b_c_0073b7ec3991bb13a29071d59325694c

أول تعليق إسرائيلي على تبني مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار بغزة

20240611080632afpp-afp_34wb3eh.h-730x438

جنرال إسرائيلي: معسكر الوسط لا يمكنه تجاهل القضية الأكثر مصيرية لمستقبلنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية