السيسي يطالب الاحتلال بالانسحاب من رفح وإنهاء الحرب في غزة

القاهرة/سما/

طالب رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من مدينة رفح الفلسطينية، ووقف حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها التاسع.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي ينظمه الأردن بمشاركة مصر والأمم المتحدة، وانطلق الثلاثاء، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى أن "يقدم المؤتمر أملًا في غد مختلف يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويسترجع لهم بعض الثقة بالقانون الدولي، وبعدالة ومصداقية ما يسمى النظام الدولي القائم على القواعد".



ولفت إلى "تحذير مصر المتكرر من خطورة هذه الحرب وتبعاتها، والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لها من تأثير وإقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح".

وطالب السيسي بتضافر جهود وإرادة المجتمعين في المؤتمر لاتخاذ "خطوات فورية وفعالة وملموسة" بشأن "الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين فورا".

ودعا إلى "اتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة أيضا لإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع".

وشدد على أهمية إلزام إسرائيل بـ"إزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح".

من جانبه، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن سكان غزة يواجهون الموت والدمار بدرجات فاقت بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف.

وقال في كلمة بالجلسة الرئيسية في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي يستضيفه الأردن: "أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات، بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وهم بحاجة لذلك الآن".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.