أول تعليق إسرائيلي على تبني مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار بغزة

القدس المحتلة/سما/

زعم مسؤول سياسي إسرائيلي، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب على القطاع حتى تحقق أهدافها.

وهذا أول تعليق إسرائيلي على القرار الذي رحبت به حركة حماس، معربة عن استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق المبادئ.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مسؤول لم تسمه، قوله: "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها: القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وإعادة المختطفين، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن".

وادعى أن "الخطوط العريضة (لقرار مجلس الأمن) التي تم تقديمها تجعل ذلك ممكنا".

وتزامن التصريح مع مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل بعد لقاءات مع مسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضا الأردن ومصر وقطر، هي الثامنة له منذ اندلاع الحرب.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب: "التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، وأكد مجددا التزامه بالاقتراح، كما أتيحت لي الفرصة للتحدث هذا الصباح مع وزير الدفاع يوآف غالانت وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأعتقد أن هناك إجماعًا قويًا، مرة أخرى، وراء المضي قدمًا في هذا الاقتراح".

وبشأن موقف "حماس"، قال بلينكن: "أود أن أقول إنها علامة تبعث على الأمل، تمامًا كما كان البيان الذي أصدروه بعد أن قدم الرئيس اقتراحه قبل عشرة أيام يبعث على الأمل".

وفي وقت سابق، قالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن تل أبيبا ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها مع حركة حماس".

وجاءت تصريحات المندوبة الإسرائيلية، بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، والذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، ولأن إسرائيل ليست أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي فلم تصوت.

وشددت بن نفتالي على أن إسرائيل تريد "التأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل"، وعلى أهمية أن "تحقق أهدافها في غزة، مثل إعادة الرهائن إلى الوطن وتفكيك قدرات حماس، وبمجرد تحقيق هذه الأهداف ستنتهي الحرب".

وقالت: "إسرائيل ثابتة على مبادئها، وهي لم تتغير، سنستمر حتى إعادة جميع الرهائن، وحتى يتم تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية، هذه كانت أهدافنا منذ اليوم الأول، ولن تسمح إسرائيل لحماس بإعادة تسليح نفسها أو إعادة تنظيم صفوفها بحيث تشكل غزة تهديداً لإسرائيل. وهذا هدف لا يتزعزع ونسعى إلى تحقيقه".

وأضافت: "هذا يعني أيضا أن إسرائيل لن تنخرط في مفاوضات لا معنى لها ولا نهاية لها والتي يمكن أن تستغلها حماس كوسيلة للمماطلة لكسب الوقت".

ونهاية مايو/ أيار الماضي تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، فيما أعلنت تل أبيب لاحقا معارضتها للمقترح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.​​​​​​​