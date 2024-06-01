  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل حفيد عضو سابق بالكنيست بتفجير مبنى في رفح (صورة)

الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل حفيد عضو سابق بالكنيست بتفجير مبنى في رفح (صورة)



القدس المحتلة/سما/

أفاد إعلام عبري بمقتل حفيد عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين خلال تفجير كتائب "القسام" منزلا في مدينة رفح أمس مما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وحفيد موشيه فيغلين، هو الرقيب يائير ليفين 19 عاما، من مستوطنة جفعات هرئيل، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي، قتل مع 3 عسكريين آخرين في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "يائير سقط بطلا في معارك رفح وكان يحلم بالانضمام إلى دورية جفعاتي، وتدرب ليكون الأفضل في الدفاع عن الوطن".

-

وموشيه فيغلين عضو سابق بالكنيست الإسرائيلي، ويعرف بتصريحاته المتطرفة بشأن الحرم القدسي ودعواته السماح للمستوطنين الصلاة في باحات الأقصى.

عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين
 

وأفادت قناة "i24news" العبرية بأن "الجنود الأربعة قتلوا أثناء تواجدهم في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وبعد الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ من تقديم العلاج بسرعة نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت أمس الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

الأكثر قراءة اليوم

بيان عاجل لحركة حماس بشأن قرار مجلس الأمن يبشر بتطور كبير

استطلاعات: غالبية إسرائيلية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وغانتس يتراجع

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد أمام مكتب غانتس

حماس تتحدث عن "عقبة" بلينكن أثناء زيارته للمنطقة

سموتريتش يدعو لسحل جثث الشهداء في الشوارع

4 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال قرب كفر نعمة غرب رام الله

شهداء معظمهم أطفال في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عائلات جنود إسرائيليين بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح "فورا".. لهذا السبب

1-1667043

بلينكن: نتنياهو أكد التزامه بمقترح وقف إطلاق النار في غزة

thumbs_b_c_0073b7ec3991bb13a29071d59325694c

أول تعليق إسرائيلي على تبني مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار بغزة

20240611080632afpp-afp_34wb3eh.h-730x438

جنرال إسرائيلي: معسكر الوسط لا يمكنه تجاهل القضية الأكثر مصيرية لمستقبلنا

thumbs_b_c_6bb4e02ec3e9ea7ea38980f960437d83

الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية