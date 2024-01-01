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رئيس الأركان الإسرائيلي: نحتاج إلى 15 كتيبة جديدة

الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحتاج إلى 15 كتيبة جديدة



القدس المحتلة/سما/

أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي القيادة السياسية بحاجة الجيش إلى 15 كتيبة جديدة، بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات.

وحذر هاليفي في رسالة للقيادة السياسية مما سماه النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن هاليفي أوضح أن النقص ليس فقط نتيجة الحرب، بل أيضا بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات من أجل المهام الإضافية للجيش.

كما كشف هاليفي أن العمل يجري حاليا على حل مؤقت من خلال إنشاء 5 كتائب تتألف من جنود سبق أن تم إعفاؤهم، مشيرا إلى أن أزمة القوى البشرية في الجيش مكلفة للغاية وأن المبلغ الذي تم إنفاقه من خزينة الدولة منذ بداية الحرب لتجنيد قوات الاحتياط جاوز 40 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.75 شيكل).

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن تحذيرات هاليفي جاءت على خلفية أزمة التصويت على قانون يعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.

وصادق الكنيست على استمرار تشريع الإعفاء من التجنيد، بأغلبية 63 عضو كنيست مؤيدا، مقابل 57 عضوا معارضا.

ونفذ وزير الدفاع يوآف غالانت تهديده وصوت ضد القانون بعد عدم التوصل إلى إجماع سياسي بشأنه.

وقال رئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، على هامش الجلسة العامة بعد تصويت غالانت: "إنه وقح، يجب إقالته".

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