إصابة 10 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة

غزة/سما/

أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 10 جنود بينهم 9 في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، واطلعت عليها الأناضول، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 3786 ارتفاعا من 3776 أمس الاثنين.

وبذلك يكون عدد الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية قد بلغ 10 جنود.

وتشير المعطيات إلى أن 9 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب المعطيات، فقد ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1917، مقارنة بـ 1908 الاثنين.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة الجندي العاشر.

وأشار الجيش إلى أن 24 جنديا من المصابين بحالة خطيرة، و182 بحالة متوسطة، و36 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 650 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 298 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.