  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير إسرائيلي يكشف ترسانة الأسلحة لدى "حزب الله"

الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير إسرائيلي يكشف ترسانة الأسلحة لدى "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

نشر معهد "ألما" البحثي للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على الحدود الشمالية تقريرا يوم الاثنين، كشف فيه عن ترسانة الأسلحة التي يعتقد أنها في أيدي "حزب الله" اللبناني.
وبحسب باحثي المعهد، فإن "حزب الله" يمتلك الآلاف من الصواريخ والقذائف الدقيقة، من إجمالي 75 ألف صاروخ وقذيفة.
ومن بينها أيضا المئات من صواريخ الدفاع الجوي، والصواريخ الساحلية، وأسلحة كروز وأسلحة دقيقة تحت الماء.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن مشروع الدقة لدى "حزب الله" لا يتوقف عند مجموعة الصواريخ الدقيقة "فتح 110"، بل تتم عمليات الدقة لتقييمها في أنواع أخرى من الصواريخ أيضا، بما في ذلك أنواع الصواريخ.

ووفق الصحيفة، قدّر المعهد في عام 2021 أن "حزب الله" كان بحوزته نحو 2000 صاروخ مضاد للطائرات من جميع الأنواع، بالإضافة إلى آلاف الطائرات بدون طيار التي بحوزته اليوم، ويعتقد أن "حزب الله" يحتفظ بترسانة دائمة قوامها نحو 2500 صاروخ مضاد للطائرات بجميع أنواعها، وتم التشديد على أنه "يجب أن نتذكر أن عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله عبر الممر الإيراني - مستمرة طوال الوقت".

ويزعم معهد الأبحاث أن "الإيرانيين حولوا مركز "سيرس" السوري إلى مرتكز مركزي في ممر الأسلحة وفي تطوير وإنتاج أسلحة متطورة وحتى دقيقة" لـ"حزب الله"، لافتا إلى أن لدى "الحزب" نفسه قدرة خاصة على إنتاج الأسلحة على الأراضي اللبنانية.

وتمت الإشارة إلى أن "من المرجح أن حزب الله، بمساعدة الإيرانيين، يتأكد من تحديث ترسانته من الأسلحة والحفاظ عليها".


ويعتقد المعهد أن نشاط الممر وإنتاج الأسلحة الذاتية الصنع سيستمر حتى في أثناء الحرب الشاملة بين "إسرائيل" و"حزب الله"، وإذا اندلعت حرب شاملة مع إسرائيل، فإن كمية الأسلحة الموجودة في أيدي "حزب الله" ستمكنه من تنفيذ نحو 3000 عملية إطلاق وسطيا يوميا داخل الأراضي الإسرائيلية، لمدة 10 أيام على الأقل.

وبافتراض أن مثل هذه الحرب ستستمر لمدة تصل إلى شهرين، سيكون" حزب الله" قادرا على الاستمرار في إدارة إطلاق قوي جدًا إلى الأراضي الإسرائيلية، بما لا يقل عن 1000 عملية إطلاق في المتوسط ​​يوميا.

وفي عمليات الإطلاق وإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي التي ستقوم بمناورة على الأراضي اللبنانية ضد المناورة البرية للجيش الإسرائيلي، سيستخدم "حزب الله" بشكل أساسي قذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات، والطائرات بدون طيار، وحتى بعض الصواريخ المضادة للطائرات، ومن المحتمل أن يستخدم أيضا صواريخ ثقيلة قصيرة المدى ضد القوات المناورة، حسب التقرير.

الأكثر قراءة اليوم

بيان عاجل لحركة حماس بشأن قرار مجلس الأمن يبشر بتطور كبير

استطلاعات: غالبية إسرائيلية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وغانتس يتراجع

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد أمام مكتب غانتس

حماس تتحدث عن "عقبة" بلينكن أثناء زيارته للمنطقة

4 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال قرب كفر نعمة غرب رام الله

سموتريتش يدعو لسحل جثث الشهداء في الشوارع

شهداء معظمهم أطفال في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

20240611080632afpp-afp_34wb3eh.h-730x438

جنرال إسرائيلي: معسكر الوسط لا يمكنه تجاهل القضية الأكثر مصيرية لمستقبلنا

ملك الأردن مفتتحا المؤتمرالدولي للاستجابة الإنسانية بغزة: نقف اليوم عند منعطف حاسم في تاريخ البشرية بسبب الكارثة في غزة

الامم المتحدة تؤكد : إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في النصيرات

صحيفة تكشف عن فحوى رسائل بعثها السنوار للوسطاء وأعضاء الحركة..

اسرائيل تعلن مقتل 4 جنود بينهم ضابط واصابة 6 آخرين في كمين برفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية