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إذاعة فرنسا العامة تسرّح كوميدياً من عمله بسبب نكتة عن نتنياهو

الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة فرنسا العامة تسرّح كوميدياً من عمله بسبب نكتة عن نتنياهو



باريس/سما/

سرّحت إذاعة فرنسا العامة Radio-France رسمياً الكوميديان غيوم موريس من عمله، على خلفية نكتة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن موريس أن الإذاعة العامة أخطرته عبر البريد بالإنهاء المبكر لعقده بسبب “ارتكابه لخطأ جسيم”. جاء ذلك بعد أن كرّر نكتته حول بنيامين نتنياهو، حيث صور في سكتش بثّ في نهاية شهر أكتوبر الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه “نازي”، وأظهره بمظهر ساخر جداً، قابله البعض من الجمهور بموجة ضحك، لكنه صدم البعض الآخر، متهماً إياه بمعاداة السامية.

وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية شكوى ضد غيوم موريس، لكنه تم إغلاق الملف مؤخراً دون اتخاذ أي إجراءات بحقه.

الهيئة المنظمة للإعلام السمعي البصري بفرنسا، وبعد التبليغات العديدة التي وصلتها، عاقبت الإذاعة، اعتبرت أن السكتش “ قوّضَ الممارسة الجيدة لإذاعة فرنسا لمهامها وعلاقة الثقة التي يجب عليها الحفاظ عليها مع جميع مستمعيها”.

إدارة إذاعة فرنسا طالبت الكوميدي، الذي يعمل لديها منذ 12 عاماً، بتقديم اعتذاره، لكن رفض القيام بذلك. فعاقبته بعرض أحد برامجه دون جماهير. أوقفته عن العمل لاحقاً بعد تكرار نكتته المثيرة للجدل حول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 في منتصف الشهر الماضي، أجرى غيوم مقابلة قبل الإقالة المحتملة مع الموارد البشرية في إذاعة فرنسا، ثم مثل أمام اللجنة التأديبية، في نهاية الشهر ذاته ، قبل إعلان القرار النهائي الرسمي، هذا الثلاثاء.

 وقالت سيبيل فيل، الرئيسة والمديرة التنفيذية لإذاعة فرنسا، في رسالة: “لقد اتخذت هذا القرار بسبب عدم الولاء المتكرر للمؤسسة”.

 وكانت نقابات راديو فرنسا، وفريق التحرير في “فرانس إنتر” قد طلبوا من إدارته، في نهاية شهر مايو، التراجع عن “قرار تسريح” الممثل الكوميدي غيوم موريس، معتبرين أن ذلك “سيشكل سابقة خطيرة” لـ “حرية التعبير”.

 وبعد تسريحه من العمل، وجّه غيوم موريس رسالة إلى شخصيات يمينية متطرفة ساهمت في الحملة التي عليه واتهمته بـ “معاداة السامية”، قائلاً في تغريدة له: ”برافو باسكال برو (الإعلامي في قناة سي نيوز) وزميلته في القناة إيزابيل ليفي، ومارين لوبان…”

 من جهتها، أوضحت رئيسة إذاعة فرنسا، الثلاثاء، أنها فصلت الفنان الكوميدي بسبب “عدم الولاء المتكرر”. من خلال تكرار تصريحاته المثيرة للجدل حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاهل غيوم موريس بشكل خاص “التحذير الذي تلقاه، التحذير من شركة أركوم” (الجهة المنظمة للقطاع السمعي البصري) و”لم يترك أي خيار آخر سوى استخلاص عواقب عناده”. وكتب رئيس إذاعة فرنسا في هذه الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: “وعدم ولائه المتكرر”.

بعد دقائق قليلة من إعلان إقالته، تحدث غيوم موريس لفترة وجيزة على قناة X (تويتر سابقاً). ونشر الفنان الكوميدي رسالة ساخرة قصيرة جداً، أشار فيها بأصابع الاتهام إلى من سيستفيد، بحسب قوله، من إقالته.

تم إيقاف غيوم موريس عن العمل في “فرانس إنتر” منذ 28 أبريل/نيسان، بعد أن كرر تصريحاته بشأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه “نوع من النازي، ولكن بدون قلفة”، في 29  أكتوبر/تشرين الأول 2023  على موجات المحطة. نكتة أثارت سخط بعض المستمعين وإدارة “فرانس إنتر” وراديو فرنسا، مصحوبة بتحذير أولي من شركة أركوم.

#فرنسا

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