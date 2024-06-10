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يديعوت: "إسرائيل" توبخ السفيرة السلوفينية على اعتراف بلادها بدولة فلسطين

الإثنين 10 يونيو 2024 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: "إسرائيل" توبخ السفيرة السلوفينية على اعتراف بلادها بدولة فلسطين



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يعقوب بليتشتاين "وبخ" فيها السفيرة السلوفينية في تل أبيب في مكالمة أجراها معها على اعتراف بلادها بدولة فلسطين.

وبحسب الصحيفة وجه بليتشتاين توبيخاته للسفيرة بناء على تعليمات من وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "بسبب قرار حكومتها المشوه الذي يتناقض مع سياسة الاتحاد الأوروبي".


وأضافت الصحيفة: "شدد بليتشتاين أيضا على أن اعتراف الحكومة السلوفينية لا يعزز فرص السلام، بل يعطي حماس زخماً ويجعل من الصعب المضي قدما في صفقة إطلاق سراح الرهائن".

وفي وقت سابق قال كاتس: إن "قرار حكومة سلوفينيا توصية برلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة لحماس.. آمل أن يرفض برلمان سلوفينيا هذه التوصية".

وفي 4 يونيو أصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا اعترفت فيه سلوفينيا رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.

واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، فأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.

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