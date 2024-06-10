اندلاع حريق في سفينة بميناء أحواض بناء السفن الإسرائيلية في حيفا (فيديو)

حيفا/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، باندلاع حريق في سفينة بميناء أحواض بناء السفن الإسرائيلية في حيفا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لا يوجد حاليا أي حادث أمني في ميناء حيفا، فيما عملت طواقم الإطفاء من محطة كريات على إخماد الحريق في السفينة، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام"، الدخان الأسود وهو يخرج من السفينة.



جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون"، كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي " تنفيذ عمليتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية بالعراق" في ميناء حيفا.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية.. الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفاء، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة".