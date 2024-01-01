بالمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر قيادة ‏مستحدَثاً للفرقة 146

بيروت/سما/

شنّت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الاثنين، هجوماً جوياً عبر سربٍ من المسيّرات الانقضاضية على مقر القيادة ‏المستحدث، التابع للفرقة 146، شرقي نهاريا.

وأعلنت المقاومة، في بيانها، أنّ الهجوم استهدف أماكن ال‏تموضع والاستقرار لضباط العدو وجنوده، مؤكّدةً إصابتها ‏إصابة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، ‏وإيقاع الأفراد بين قتيل وجريح.

وقالت المقاومة إنّ الهجوم جاء دعماً لغزة ومقاومتها، ورداً على اعتداء الاحتلال على عيترون ومركبا، وعلى استشهاد مجاهدين.

وذكرت المقاومة، في بيان آخر، أنّه تم استهدف موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية، بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة، وتدمير التجهيزات ‏المستهدفة.‏

في غضون ذلك، قال مراسل الميادين إنّ "جيش" الاحتلال يحقّق في سبب الفشل "في التصدي" لمسيّرتين دخلتا نهاريا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "النيران اشتعلت في قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدَثة قرب نهاريا بعد انفجار طائرة من دون طيار".

"جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقّق في سبب الفشل "بالتصدي" لمسيّرتين دخلتا نهاريا".



وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى تقرير أولي يتحدث عن إصابة شخص بشظايا في كابري في الجليل في الشمال، قرب الحدود الفلسطينية مع لبنان، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع.



وتحدث عن دوي صفارات الإنذار في "بيت هلل والمطلة وكفريوفال وكفر غلعادي ومعيان باروخ ومرغليوت ومسكاف عام وكريات شمونة" في شمالي فلسطين المحتلة، بالإضافة في مستوطنة "شاعل" في شمالي الجولان السوري المحتل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت المقاومة موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية أصابت ‏هدفها بدقة، سبقها استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة "‏راميم" بالأسلحة الملائمة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها.

واستهدفت المقاومة مباني يتمركز بهم جنود الاحتلال في مستعمرات "المنارة" و"يرؤون" و"أفيفيم" في الأراضي المحتلة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.

وأكّدت المقاومة في بياناتها أن الاستهدافات جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية.