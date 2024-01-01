  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء الحرب في غزة

الإثنين 10 يونيو 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء الحرب في غزة



القاهرة/سما/

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.


وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بـ قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وحرص الرئيس فى هذا الصدد على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدما فى إنفاذ حل الدولتين.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكى تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسى والإنساني، وحرصها على الاستمرار فى العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك تأكيد الجانبين لمتانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك فى مختلف الموضوعات والقضايا.

الأكثر قراءة اليوم

والمخفي أعظم..هارتس: هل استخدمت إسرائيل الميناء العائم الأمريكيّ لتحرير الرهائن؟

قلق في واشنطن : إبرام صفقة تبادل يتعقد والسنوار مصمم على القتال..

واشنطن تطرح نسخة ثانية معدلة للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة

فيديو: "القسام" تعلن مقتل 3 أسرى لديها بينهم أمريكي في"مجزرة النصيرات"

كيف سيكون شكل حكومة نتنياهو بعد استقالة غانتس؟.. 3 سيناريوهات محتملة

غانتس يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.. ونتنياهو يرد

قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال يعلن استقالته من منصبه:" فشلت في مهمة حياتي"

الأخبار الرئيسية

حكومة غزة: الرصيف الأمريكي العائم "كذبة إنسانية"

6666d17f4c59b75206065bfe

تقرير: واشنطن تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

IMG_8272-730x438

إعلام عبري: مخاوف غربية من تزايد نفوذ اليمين المتشدد في" إسرائيل"

12-7-730x438

أسيرة إسرائيلية أطلقت من غزة تكشف بعض التفاصيل الحياتية التي عاشتها خلال فترة احتجازها

مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بتفجير مبنى في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية