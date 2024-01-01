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ليبرمان: نتنياهو غير كفء والحل بالانتخابات فقط

الإثنين 10 يونيو 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو غير كفء والحل بالانتخابات فقط



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "غير كفء"، معتبرا أن "هناك حلا واحدا فقط لوضعنا وهو الانتخابات".

وقبل ساعات من التصويت الأول على مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، دعا ليبرمان أعضاء حزب "الليكود" إلى معارضة مشروع القانون.

وقال خلال اجتماع للحزب: "أدعو أعضاء الكنيست من الليكود إلى التصرف بروح الحركة الصهيونية والتصويت بما يتفق مع المصالح الأمنية لدولة إسرائيل، وليس وفقا للمصالح التحالف الائتلافية الضيقة".

وأضاف: "لدينا رئيس وزراء غير كفء، وبالتالي لا فائدة من الانضمام إلى هذه الحكومة لأنه لن يسمح لك بفعل أي شيء في ظل الظروف التي تم إنشاؤها. إذا كان هناك قائد غير كفء، فلا يهم إذا كان هناك طاقم ممتاز وسفينة مذهلة"، معتبرا أن "هناك حلا واحدا فقط لوضعنا وهو الانتخابات".

يذكر أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، سيتم خفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب التوراة الحريديم من 26 إلى 21 عاما، مما سيزيد من معدل التجنيد الإجباري لليهود المتشددين.

وكان ليبرمان قد دعا في وقت سابق جدعون ساعر ويائير لابيد وبيني غانتس إلى تشكيل "غرفة حرب مشتركة حتى نتمكن من إسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى".

وردا على سؤال عما إذا كان غانتس سينضم الآن إلى "غرفة الحرب"، أجاب ليبرمان بأنه "يأمل أن ينضموا… من أجل العمل على استبدال الحكومة".

#ليبرمان

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