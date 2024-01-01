اندلاع حريق في الجليل الغربي بفعل طائرات مسيرة انطلقت من لبنان

الجليل/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين بدون طيار من أصل 4، كانت قد انطلقت من لبنان، مشيرا إلى سقوط اثنتين في منطقة كابري في الجليل الغربي.

وقال الجيش في بيان: " متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي في 12:39، 12:43 خشية تسلل قطعة جوية معادية فقد تم رصد عدة أهداف جوية مشبوهة تسللت من لبنان".

وأضاف: "لقد تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض هدفين جويين فوق البحر قبالة شواطئ نهاريا. بالإضافة إلى ذلك سقط هدفان جويان تسللا من لبنان في منطقة كابري وتسببا في اندلاع حريق ولحقت أضرار في المنطقة".

لحظة سقوط الطائرة بدون طيار في منطقة كابري

وأوضح أنه "فيما يتعلق بالإنذارات التي تم تفعيلها في الشمال في 13:15 13:20 خشية تسلل قطع جوية معادية فتفاصيل الحادث لا تزال قيد الفحص"، مشيرا إلى أنه "في وقت سابق اليوم قصفت المدفعية لإزالة تهديدات نحو مناطق صالحاني وعيتا الشعب وحنين في جنوب لبنان. كما رصدت عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو منارا ويارون وأفيفيم ومرغاليوت ويفتاح حيث أصيبت بعض المباني في منارا ويفتاح. كما اندلعت حرائق هناك".