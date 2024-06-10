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بسرب من المسيرات.. "حزب الله" يكشف تفاصيل هجوم شرق نهاريا

الإثنين 10 يونيو 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسرب من المسيرات.. "حزب الله" يكشف تفاصيل هجوم شرق نهاريا



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على مقر قيادة ‏مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي شرق نهاريا، مما أدى إلى تدميره وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

وقال في بيان: "... شنت المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الإثنين 10-06-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من ‏منطقة جعتون بعد قصفه سابقا)، مستهدفة أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح".

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيران اشتعلت في القاعدة العسكرية المستحدثة قرب نهاريا بعد انفجار طائرة بدون طيار.

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