  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

محتجون يملؤون جدرانا ونصبا تذكارية أمريكية حول البيت الأبيض برسومات وشعارات مؤيدة لغزة

الإثنين 10 يونيو 2024 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محتجون يملؤون جدرانا ونصبا تذكارية أمريكية حول البيت الأبيض برسومات وشعارات مؤيدة لغزة



واشنطن/سما/

ملأ محتجون مناصرون لفلسطين جدران والنصب التذكارية في محيط البيت الأبيض بالرسومات الداعمة لحرية فلسطين وضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا واشنطن بالعمل على الوقف الفوري للمجازر.

وفي وقت سابق من مساء أمس تجمع آلاف الناشطين في وسط العاصمة واشنطن للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وطوقوا البيت الأبيض، مطالبين بوقف توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقام الناشطون بمد شريط أحمر، واصطفوا حول محيط البيت الأبيض بأكمله، ورددوا شعارات "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا احتلال غزة".

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي الرسومات والشعارات التي خطها المؤيدون لغزة على تماثيل المشاركين في حرب الاستقلال الأمريكية جيلبرت دي لافاييت والكونت دي روشامبو، بالإضافة إلى تمثال الرئيس الـ7 للولايات المتحدة، أندرو جاكسون.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الحديقة تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العمل، وقد تمكن الموظفون بالفعل من مسح بعض الكتابات على الجدران.

الأكثر قراءة اليوم

والمخفي أعظم..هارتس: هل استخدمت إسرائيل الميناء العائم الأمريكيّ لتحرير الرهائن؟

قلق في واشنطن : إبرام صفقة تبادل يتعقد والسنوار مصمم على القتال..

واشنطن تطرح نسخة ثانية معدلة للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة

فيديو: "القسام" تعلن مقتل 3 أسرى لديها بينهم أمريكي في"مجزرة النصيرات"

كيف سيكون شكل حكومة نتنياهو بعد استقالة غانتس؟.. 3 سيناريوهات محتملة

غانتس يعلن انسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.. ونتنياهو يرد

قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال يعلن استقالته من منصبه:" فشلت في مهمة حياتي"

الأخبار الرئيسية

حكومة غزة: الرصيف الأمريكي العائم "كذبة إنسانية"

6666d17f4c59b75206065bfe

تقرير: واشنطن تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

IMG_8272-730x438

إعلام عبري: مخاوف غربية من تزايد نفوذ اليمين المتشدد في" إسرائيل"

12-7-730x438

أسيرة إسرائيلية أطلقت من غزة تكشف بعض التفاصيل الحياتية التي عاشتها خلال فترة احتجازها

مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بتفجير مبنى في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية