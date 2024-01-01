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"الأونروا": الدمار في غزة لا يوصف ونصف مباني القطاع تم تدميرها

الإثنين 10 يونيو 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الدمار في غزة لا يوصف ونصف مباني القطاع تم تدميرها



غزة/سما/

قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن الدمار في قطاع غزة لا يوصف ونصف المباني تم تدميرها.

 

وأضافت الوكالة في تغريدة على موقع "إكس" أن "إزالة الأنقاض في غزة ستحتاج إلى سنوات والتعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول".

وأشارت إلى أنه "يجب أن تنتهي هذه المعاناة".

ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا" في وقت سابق، الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من 8 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة "مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والشامل على القطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع. 

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