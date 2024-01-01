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تقرير: واشنطن تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

الإثنين 10 يونيو 2024 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: واشنطن تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين



واشنطن/سما/

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لتأمين إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين كرهائن في غزة إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل.

وقالت شبكة NBC الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين كبار حاليين واثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين أكدوا أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا إمكانية التفاوض على "اتفاق أحادي الجانب مع حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من غزة".

وأوضح المسؤولون أن "مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل وسيتم إجراؤها من خلال محاورين قطريين، كما جرت العادة في المحادثات الحالية"، مشيرين إلى أن "الإدارة تأمل أيضا استعادة رفات ثلاثة مواطنين أمريكيين إضافيين يعتقد أنهم قتلوا يوم 7 أكتوبر ونقلت جثثهم إلى القطاع".

ولم يعرف المسؤولون ما قد تقدمه الولايات المتحدة لـ"حماس" مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. لكن المسؤولين قالوا إن "حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن القيام بذلك من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويضع ضغوطا سياسية داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال أحد المسؤولين السابقين إن المناقشات الداخلية جرت أيضا في سياق ما إذا كانت إمكانية قيام الولايات المتحدة بإبرام صفقة أحادية مع "حماس" قد تضغط على نتنياهو للموافقة على نسخة من اقتراح وقف إطلاق النار الحالي.

وأفادت الشبكة الأمريكية بأن الأمريكيين الخمسة الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة هم إيدان ألكسندر، وساغي ديكل-تشن، وهيرش غولدبرغ-بولين، وعمر نيوترا، وكيث سيغل.

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