واشنطن: قد لا نتمكن أبدا من تحديد عدد القتلى الفلسطينيين خلال عملية إنقاذ الرهائن

واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على معرفة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية لإنقاذ أربعة رهائن.

وقد أعلن كل من الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة عن أعداد مختلفة من القتلى والجرحى فيما يتعلق بالعملية. وقالت القوات الإسرائيلية إن ضحايا الغارة "أقل من 100" بينما أعلنت وزارة الصحة عن 274 حالة وفاة.

وحول ذلك قال ساليفان في حديث لشبكة ABC: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتخذ أي نوع من القرار. وقد لا نتمكن أبدا من تحديد عدد القتلى بشكل نهائي".

وأكد مقتل مدنيين في الهجوم ووصفه بأنه "مأساوي ومفجع"، مضيفا: "لقد قلت من قبل إن الشعب الفلسطيني يمر بالجحيم في هذه الحرب. إنهم عالقون في مرمى النيران. حماس تختبئ بين البنية التحتية المدنية، وتختبئ تحت الأرض، وتعرض الشعب الفلسطيني للخطر".

وفي حديث آخر لشبكة CNN، قال ساليفان إن "الولايات المتحدة لم تتحقق من مزاعم حماس بأن رهائن آخرين قتلوا في العملية الإسرائيلية.لم نر التحقق من ذلك أو تأكيده. أعتقد أن الإسرائيليين قالوا إنه ليس لديهم أي معلومات بهذا السياق".

وحث عبر شبكة cbs حركة "حماس" على قبول اقتراح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن "العالم كله يتطلع إلى حماس لتقول نعم، لأنه بالنسبة لجميع هؤلاء الأشخاص، طوال هذه الأشهر الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، هذه هي اللحظة المناسبة".

وأضاف: "قد يكون هناك وقف لإطلاق النار غدا أو حتى اليوم إذا قالت حماس نعم للاتفاق. لذا من وجهة نظرنا يحتاج العالم إلى مواصلة تعزيز هذه الرسالة بشكل واضح وقوي"، مشيرا إلى أنه "من غير المعروف ما إذا كانت العملية العسكرية الإسرائيلية ستؤثر على مفاوضات وقف إطلاق النار".