جهود حثيثة لإدخال المساعدات إلى غزة ومؤتمر في الأردن لتعزيز الاستجابة الإنسانية

غزة/سما/

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سيصل إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى يوم الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز الاستجابة الجماعية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب في غزة.

وأوضح موقع الأمم المتحدة، أن تنظيم المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان “دعوة للعمل: المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة”، بدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمين عام الأمم المتحدة، ويشارك فيه رؤساء دول وحكومات ووكالات إغاثة إنسانية.

ويعقد المؤتمر في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، ويسعى إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام على هامش المؤتمر عددا من الاجتماعات الثنائية مع القادة الآخرين.

وفي سياق قريب، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من القيود الكبيرة، فقد وصلت شاحنة محملة بالكامل وأخرى محملة جزئيا بالمساعدات الطبية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الجنوبي. وأكدت أنه سيتم توزيع الإمدادات على المرافق الصحية لدعم علاج ما يصل إلى 44 ألف شخص.

وهذه المساعدات تشمل علاجات للأمراض غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وشددت على أن هناك حاجة إلى المزيد من الإغاثة بشكل عاجل، خاصة عبر معبر رفح الذي لا يزال مغلقا.

ووفق ما نشر موقع الأمم المتحدة، فإن منظمة الصحة العالمية، أكدت أنها وثقت لغاية اللحظة 464 هجوما على الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت في منشور على منصة إكس: “أسفرت الهجمات عن مقتل 727 شخصا وإصابة 933 آخرين، وتضرر 101 منشأة صحية و113 سيارة إسعاف. (37%) من تلك الهجمات وقعت في مدينة غزة، ونحو الربع (23%) في شمال غزة، وأكثر من الربع (28%) في خان يونس”.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والرعاية الصحية”.