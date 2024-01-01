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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و124 منذ 7 أكتوبر

الإثنين 10 يونيو 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و124 منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 37 ألفا و124 شهيدا، و83 ألفا و712 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و124 شهيدا، و83 ألفا و712 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و218 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

يأتي ذلك ضمن حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة، خلفت عددا هائلا من الضحايا المدنيين، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح جنوب القطاع.

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