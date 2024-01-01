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مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بتفجير مبنى في رفح

الإثنين 10 يونيو 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بتفجير مبنى في رفح



غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين جراء تفجير مبنى بقوة "إسرائيلية" في رفح، فيما أكدت مصادر لإذاعة الأقصى المحلية مقتل 7 جنود واصابة آخرين بجروح مختلفة في عملية  رفح.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري، ارتفاع عدد الجنود القتلى الي 4 وما يزال جنديان عالقان في المبنى المنهار برفح.

وأشار إلى أن محاولات إنقاذ الجنود العالقين في حادثة رفح مستمرة حتى هذه اللحظة.

وذكر موقع حدشوت حموت العبري، أن هناك حدث أمني صعب في رفح، مشيرا إلى أن مروحيات عسكرية تخلي جنودا وضابط إلى مستشفى سوروكا، وهناك قتلى ومحاصرين إثر تفجير مبنى وانهياره بقوة عسكرية.

وأفادت مصادر صحفية بهبوط  مروحيات إسرائيلية تحمل جنود مصابين من معارك رفح في مستشفى سوروكا في بئر السبع و مستشفى "إيخليوف" في "تل أبيب".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت القسام: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

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