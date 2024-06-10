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قلق في واشنطن : إبرام صفقة تبادل يتعقد والسنوار مصمم على القتال..

الإثنين 10 يونيو 2024 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في واشنطن : إبرام صفقة تبادل يتعقد والسنوار مصمم على القتال..



واشنطن / وكالات /

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن عملية تحرير الرهائن من المرجح أن "تعقد" جهود وزير الخارجية أنتوني بلينكن للإفراج عن البقية الذين تحتجزهم حماس في إطار صفقة.

وبحسب المسؤول الكبير نفسه، نقلت عنه شبكة "إن بي سي" اليوم (الاثنين) فإن إطلاق سراح" الرهائن" ليس هو المشكلة في حد ذاته، لكن "هذا عزز تصميم نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية بدلا من الموافقة على وقف إطلاق النار، فضلا عن تصميم السنوار على مواصلة القتال بسبب عدد القتلى الكبير من الفلسطينيين الذين أستشهدوا خلال العملية". بالإضافة إلى ذلك، أشار نفس المسؤول إلى أنه بسبب انسحاب بيني غانتس من الحكومة، فإن ذلك يشكل، حسب قوله، تعقيدا إضافيا لجهود التوصل إلى اتفاق.

ويأتي التقرير على خلفية الوصول المتوقع اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الذي سيزور أيضا مصر والأردن ويختتم زيارته في قطر الأربعاء. سيحاول بلينكن تقديم أحدث مخطط للولايات المتحدة لصفقة التبادل.

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