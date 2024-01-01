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طقس فلسطين: انخفاض آخر على درجات الحرارة

الإثنين 10 يونيو 2024 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء صافيا بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الأربعاء بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويزداد تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد يوم الخميس المقبل، ويكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.
ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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