الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ على سفن أوروبية بالبحر الأحمر

واشنطن/سما/

قال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن الحوثيين في اليمن هاجموا سفينتين أوروبيتين في البحر الأحمر، وألحقوا أضرارا بهما.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن كل من سفينة الحاويات إم-في تافيشي، التي ترفع علم ليبيريا وتمتلكها وتديرها سويسرا، وسفينة الشحن “إم في نورديرني”، التي ترفع علم أنتيغوا وبربادوس وتمتلكها وتديرها ألمانيا، أصيبتا في غضون 24 ساعة.



وتم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن على خليج عدن، أحدهمات أصاب السفينة إم في تافيشي. وتعرضت السفينة لأضرار ولكنها أكملت طريقها ولم يصب أحد على متنها، وفقا للقيادة الإقليمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه في حادث منفصل، أطلق الحوثيبون ” صاورخا باليستيا مضادا للسفن وصاروخ كروز مضاد للسفن في خليج عدن، وان كلا الصاروخين أصابا السفينة إم في نورديرني. وأن السفينة تضررت ولكنها أكملت رحلتها ولم ترد أي تقارير بشأن حدوث إصابات على متنها.

وقالت القيادة المركزية إن قواتها دمرت أيضا مسيرة فوق خليج عدن بالإضافة إلى صاروخين وقاذفة صواريخ في مناطق يسيطر عليها المسلحون الحوثيون في اليمن بعد تقييم أنها تمثل “تهديدا وشيكا”.

يشار إلى أن الحوثيين استهدفوا بشكل متكرر السفن التجارية في ممر الشحن الحيوي في البحر الأحمر الذي يتصل بالبحر المتوسط عبر قناة السويس منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتقول الجماعة إن الهجمات تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني من خلال جعل وصول سفن الشحن إلى إسرائيل أكثر صعوبة.

وردا على الهجمات، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عدة ضربات عسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.