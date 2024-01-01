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صافرات الإنذار تدوي في مدينة عكا

الإثنين 10 يونيو 2024 02:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صافرات الإنذار تدوي في مدينة عكا



عكا/سما/

دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم، في مدينة عكا والبلدات القريبة منها.

هذا وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سمع دوي انفجارات قوية في منطقة عكا حتى حيفا.

وذكرت أن صاروخا اعتراضيا توجه نحو هدف جوي مشبوه، في حين ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا، بينما دخل الآلاف إلى الملاجئ.

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي): "إلحاقا للصافرات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة في قطاع عكا وكريات بياليك..في هذه المرحلة لم ترد أي مكالمات حول سقوط أو سقوط ضحايا باستثناء امرأة أصيبت بجروح طفيفة وهي في طريقها إلى أحد ملاجئ المنطقة".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف جوي مشبوه عبر الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان. وقد انتهت الحادثة".


وتابع: "تم تفعيل الإنذارات في مدينتي عكا وكريات بياليك تحسبا لخطر سقوط شظايا من الصاروخ المعترض".

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