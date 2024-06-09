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الاحتلال يصيب سيدة ويعتقل 3 مواطنين ويسرق مصاغا ذهبيا شمال أريحا

الأحد 09 يونيو 2024 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصيب سيدة ويعتقل 3 مواطنين ويسرق مصاغا ذهبيا شمال أريحا



أريحا/سما/

 أصيبت سيدة بجروح، واعتقل ثلاثة مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأوضح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فصايل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، وهم: بكر جديع محمود رشايدة، وإبراهيم كمال اشتيان شلالفة، وشقيقه محمد.

وأضاف أن قوات الاحتلال سرقت مصاغا ذهبيا وأموالا، وهواتف نقالة من منازل المعتقلين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة خلال تفتيش منزلها ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

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